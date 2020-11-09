Алла Корнилова, Владимир Высоцкий, Сергей Гайдамака, Анзор Болотоков, Андрей Панчишин, 9 ноября 2020, 16:49 — REGNUM Предисловие ИА REGNUM
Для большинства читателей титан — олицетворение прочности и надёжности. Потребление титана постоянно увеличивается в различных отраслях мировой промышленности. Более половины производимого титана сегодня потребляется авиастроением. Не обошёл титан стороной и пищевую промышленность. Последние 20 лет ведутся непрерывные дебаты об опасности пищевой добавки Е171 (порошка диоксида титана TiO2), до недавнего времени считавшейся абсолютно безопасным пищевым красителем, который широко используется для достижения привлекательной белизны сметаны, майонеза, жевательной резинки, зубной пасты, кондитерских изделий и даже теста. Оказалось, что очень мелкие частицы, образующиеся при изготовлении порошка окиси титана, прекрасно проникают через эпителий кишечника в кровь и потом обнаруживаются в различных органах, включая мозг, сердце и печень, что, по мнению многих исследователей, может быть причиной различных заболеваний, включая рак. В итоге этих споров Франция в 2019 году запретила использование добавки E171.
Не меньший успех сопутствовал титану в медицине, прежде всего в трансплантологии в качестве прочного и лёгкого материала для изготовления зубных и суставных имплантов, а также сердечных клапанов. Однако довольно быстро стала накапливаться неприятная статистика о многочисленных осложнениях, наблюдающаяся у людей с титановыми имплантами и протезами. Появились статистические отчеты, доказывающие повышенный риск возникновения рака у людей с титановыми имплантами, а другие отчёты, наоборот, доказывали их абсолютную безопасность. Но более всего свидетельствует о том, что с титаном как материалом для имплантов что-то не так, — это постоянный поиск специальных покрытий, которые помогают уменьшить риски отторжения чистых титановых имплантов, вымывания кальция из окружающей имплант костной ткани и довольно многочисленных аллергических реакций.
Совершенно неожиданное объяснение причин отторжения титановых имплантов было получено в пионерном исследовании, выполненном в МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством известного физика-ядерщика Аллы Александровны Корниловой. Исследователями было предложено и радикальное устранение обнаруженной проблемы. Первое официальное сообщение об этой сенсационной работе было сделано на 22-й Международной конференции по исследованиям ядерных реакций в конденсированных средах, состоявшейся в сентябре 2019 года в итальянском городе Ассизи (см. A. A. Kornilova et al. The Possible Role of LENR in Dentistry (Reasons, Effects and Prevention) // Journal of Condensed Matter Nuclear Science, Vol. 33, August 2020, p. 333−339).
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Общеизвестно, что установка зубных имплантов является эффективным методом восстановления зубов. Основным элементом любого импланта является металлическая основа с резьбой, которая вкручена в костную ткань (Рис. 1).
Эффективность врастания импланта зависит от ряда факторов:
— состояния кости;
— требования к механической стабилизации;
— структуры и свойств материала импланта.
Основными требованиями, как правило, являются:
— твердость,
— химическая инертность,
— нетоксичность материала импланта.
Он не должен вступать в разные химические реакции, принимая во внимание тот факт, что среди продуктов могут быть такие, которые содержат большое количество хлорида натрия (NaCl), имеют высокую кислотность или щелочность, а также высокое содержание алкоголя.
По этим параметрам наиболее популярным в настоящее время является титан.
Видно, что все эти требования относятся только к химическим и механическим процессам.
Практика экспериментальной стоматологии показывает, что, несмотря на выполнение этих условий, часто наблюдаются процессы, приводящие к катастрофическому разрушению области установленного импланта, охрупчиванию соседнего с имплантом зуба и другим локальным разрушением зуба.
На Рис. 3 приведены примеры таких реальных случаев отторжения зубных имплантов.
Очевидно, что эти результаты и аргументы относятся только к химическим и биохимическим особенностям взаимодействия материала имплантатов с зубами в полости рта.
С другой стороны, полость рта представляет собой сложный объект, который содержит не только перечисленные объекты, но также многие микробиологические культуры и их ассоциации. Анализ показывает, что эта система очень похожа на те экспериментальные кюветы, в которых мы проводили эксперименты по биологической стимуляции процессов ядерной трансмутации изотопов.
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Комментарий ИА REGNUM
Об истории 25-летнего цикла исследований, в котором была доказана реализация реакций ядерного синтеза в растущих микробиологических культурах, обеспечивающих трансмутацию стабильных и радиоактивных изотопов одних химических элементов в изотопы других элементов, читайте и смотрите лекцию Аллы Корниловой «Алхимия на этапе промышленного внедрения».
В 2018 году состоялось важное событие в более чем двухвековой истории исследований биологической трансмутации, если начало её изучения вести от знаменитого опыта Луи Воклена 1799 года, в котором курица, в корме которой отсутствовал кальций, продолжала нести яйца с нормальной скорлупой. Именно этот опыт, многократно повторенный на протяжении XIX и XX веков, поразил юного Луи Керврана (1901−1983), который всю жизнь посвятил исследованию феномена биологической трансмутации, часто называвшейся «эффектом Керврана».
Так вот, в 2018 году в Южной Корее состоялась официальная государственная экспертиза технологии микробиологичской трансмутации радиоактивного цезия-137 в стабильный барий-138, разработанной группой Аллы Корниловой (см. «Как Росатом тихо отдаёт иностранцам многомиллиардный рынок»). Положительные результаты экспертизы были опубликованы в начале 2019 года (см. Kyu-Jin Yum et al. An Experiment in Reducing the Radioactivity of Radionuclide (137Cs) with Multi-component Microorganisms of 10 Strains).
Неофициальные проверки результатов были также успешно проведены в Швеции и Норвегии (при американском финансировании, поэтому добавим сюда США), а также в Индии и Японии — это только те работы, о которых нам доподлинно известно.
Радует, что на постсоветском пространстве начинают проводиться исследования по изучению биологической трансмутации, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Зеленограде, Челябинске, Гомеле. Смотрите, например:
Неволин В. К. «Субатомы водорода в технических и биологических системах». Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2019.
Андрианов Б. А. «Возможное микробиологическое происхождение химических элементов в полиметаллических конкрециях на дне мирового океана». ЖРФМ, №1−2, 2019. С. 10−27.
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Очевидно, что подобные ядерные эффекты можно ожидать и в ротовой полости. Раньше никто не обсуждал такую проблему, и никто не анализировал возможные последствия таких процессов.
Ротовая полость человека представляет собой уникальную экологическую систему, содержащую широкий спектр микроорганизмов, которые образуют постоянную микрофлору. Богатство пищевых ресурсов, постоянная влажность, оптимальный рН и температура создают благоприятные условия для адгезии, колонизации и размножения различных видов микроорганизмов.
Микрофлора полости рта участвует в первичных процессах переваривания пищи, усвоения питательных веществ и синтеза витаминов. Также микробная ассоциация слюны поддерживает правильное функционирование иммунной системы, защищает организм от грибковых, вирусных и бактериальных инфекций.
Около 50% всех бактерий во рту являются стрептококками семейства Streptococc aceae. Бактерии Streptococcus mutans образуют пленку на поверхности зубов и могут разъедать зубную эмаль и дентин, что приводит к кариесу и инфекциям десен. Кроме того, в ротовой полости имеются и другие микроорганизмы, в частности, бактерии Solobacterium moorei и Lactobacillus casei, которые ответственны за неприятный запах изо рта, бактерии Porphyromonas gingivalis, которые являются причиной заболеваний пародонта, а также «ответственные» за устойчивость организма к антибиотикам.
Этот список очень длинный.
Исходя их нашего понимания процессов и опыта предшествующих исследований можно было ожидать, что в ротовой полости, как и в наших экспериментальных кюветах, должны протекать ядерные реакции, стимулированные микробиологическими объектами.
Для решения данной проблемы мы провели эксперименты. Они проводились вне организма в маленьких пробирках (8 мл). Для эксперимента мы использовали анаэробную синтрофную ассоциацию (AnSA) бактерий из полости рта и пищеварительного тракта человека. В состав ассоциации входит более 500 штаммов. Мы использовали следующую методику экспериментов.
AnSA отделяют от маточного раствора, центрифугируют при 4000 об./мин. в течение 8 минут при комнатной температуре. В качестве питательной среды мы использовали слюну человека с добавлением соли железа (FeSO4 • 7H2O), которая имитирует возможное присутствие следовых количеств крови из десен на зубном импланте, а также потребление железосодержащих продуктов.
Режим инкубации соответствовал ротовой полости человека: рН 7; температура 36 °C. В наших экспериментах мы исследовали титановый имплант (слева), а для контроля — аналогичный стандартный имплант, покрытый тонким слоем циркония (TiZr) (справа).
В качестве субстрата для AnSaв биореакторы добавляли глюкозу (фармацевтического качества) из расчета 0,1 г/л в день. AnSA инкубировали в микроаэрофильных условиях.
Продолжительность эксперимента: 12 дней.
В конце эксперимента импланты с покрытием Ti и Ti с Zr были удалены из биореакторных пробирок, промыты и высушены.
Исследование питательной среды, микрокультур и поверхности имплантов после окончания эксперимента показало, что за время эксперимента общее содержание кальция в присутствии импланта из титана уменьшилось на 21% (с 5,85 мг до 4,65 мг) и в случае импланта из титана с циркониевым покрытием остался неизменным (в пределах статической погрешности).
В то же время было обнаружено, что на поверхности титанового импланта появился молибден, отсутствующий в исходной системе до начала эксперимента.
Вид соответствующего рентгеновского спектра приведен на Рис. 6.
Хорошо известно, что кальций является основным химическим элементом в структуре зуба (~36%). Он является частью зуба в виде кристалла гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2.
Процесс создания Мо вероятнее всего связан с возможными реакциями трансмутации Tix + Cay = Mox+y+ Q, стимулированными активной микробиологической ассоциацией.
Условия реализации реакции трансмутации Ti + Ca = Mo + Q можно сформулировать в виде следующих требований:
а) эта реакция должна быть экзоэнергетической с положительной энергией реакции (Q> 0);
б) она должна привести к образованию стабильного (нерадиоактивного) изотопа Мо.
Известны следующие стабильные изотопы Ti, Ca и Mo:
Ti46 (8,4%), Ti47 (7,4%), Ti48 (73,7%), Ti49 (5,4%), Ti50 (5,3%);
Са40 (96,9%), Са42 (0,6%), Са43 (0,13%), Са44 (2,1%), Са46 (0,04%), Са48 (0,19%);
Мо92 (15,9%), Мо94 (9,1%), Мо95 (16,5%), Мо97 (9,4%), Мо98 (23,7%), Мо100 (9,6%).
Прямой расчет показывает, что среди всех возможных реакций синтеза молибдена только одна реакция удовлетворяет необходимым требованиям:
Ti46+ Ca48 = Mo94; Q=+0,064 MeV
Остальные возможные ядерные реакции являются эндоэнергетическими (Q <0) и для их реализации необходима достаточно большая дополнительная энергия Q (в интервале 0,2−7 МэВ). Источники такой реальной (не виртуальной) энергии в данной системе отсутствуют.
Существует много биофизических причин для синтеза молибдена в растущих биологических системах:
- молибден значительно повышает эффективность антиоксидантов, в том числе витамина С;
- он является важным компонентом системы тканевого дыхания;
- молибден усиливает синтез аминокислот, улучшает накопление азота;
- молибден является частью ряда ферментов (альдегидоксидаза, сульфитоксидаза, ксантиноксидаза и др.), которые выполняют важные физиологические функции, в частности, регуляцию метаболизма мочевой кислоты.
Кроме того, молибден и его химические соединения играют важную роль в определенных биохимических процессах (включая эффективную биохимическую замену). Эти данные представлены в таблице.
Таблица 1. Взаимодействие микроорганизмов с макроэлементами и их стериохимическими аналогами в случае возможной замены
Стериохимические
аналоги
Микроорганизм
Тип взаимодействия в биологической системе
Источник информации
SO42-
MoO42-
CrO42-
|Saccharamycescerevisiae
|MoO42- и CrO42- ингибируют транспорт SO42- в клетку
|McCready, 1979
SO42-
MoO42-
|Desulfovibriodesulfuricans, Desulfotomaculumorientis
|MoO42- и CrO42- ингибируют транспорт SO42- в клетку
|Fukui, 1989
SO42-
MoO42-
CrO42-
WO42-
SeO42-
|Desulfovibrio sp.
|Ионы металлов ингибируют транспорт SO42- в клетку
|Taylor, 1979
NO3
MoO42-
KrO42-
WO42-
|E.Coli
|NO3, KrO42-иWO42- препятствуют восстановлению MoO42-
|Bairdym, 1980
Приведенные факторы оправдывают целенаправленный характер синтеза молибдена.
Имеется два важных фактора для возможного влияния этой реакции на состояние зубов и имплантата:
1) нарушение монолитного строения маленького зуба из-за локальной замены кальция молибденом;
2) возможно влияние положительной энергии реакции Q > 0 на структуру костной ткани зуба.
Эти процессы могут быть связаны, например, с фононным механизмом передачи энергии низкоэнергетичсеких ядерных реакций (LENR), предложенным Питером Хагельштейном. Частота таких высокочастотных фононов близка к частоте Дебая (около 1013 Гц). Они характеризуются короткой длиной свободного пробега и передают свою энергию ближайшим атомам. В этом случае вокруг каждого ядра синтезированного молибдена будет зона небольшого размера, внутри которой атомы получают энергию около 10−20 эВ, что приводит к разрушению кристаллической структуры зуба.
Эти исследования будут продолжены в будущем. На основании этих ещё не завершенных исследований можно сделать много полезных рекомендаций.
Одной из таких рекомендаций является целесообразность использования такого модифицированного титана в качестве основы для имплантата, из которого должен быть удален опасный в случае взаимодействия со слюной изотоп Ti46 (8,4%). В этом случае мы можем полностью исключить ядерную реакцию между титаном и кальцием и предотвратить возможное катастрофическое разрушение зуба или окружающей имплант костной ткани после имплантации!
Мы продолжаем эти исследования и надеемся на новые результаты, так как реакция титана с кальцием не единственная из энерговыгодных реакций изотопов титана с другими химическими элементами, которые при их реализации могут иметь негативные медицинские последствия, что требует тщательной проверки.
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