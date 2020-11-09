Москва, , 14:13 — REGNUM Трансляция паблик-тока с Эвелиной Закамской «Время быть молодым» состоится в 12:30 мск 10 ноября, во Всемирный день науки за мир и развитие, на официальных сайтах телеканала «Москва 24» www.m24.ru, телеканала «Доктор» www.doc-tv.ru и в соцсетях этих СМИ. Как сообщают организаторы выступления, в ходе эфира российские ученые приоткроют тайны новейших антивозрастных разработок и расскажут, как уже сегодня можно повернуть стрелки биологических часов вспять.

Во встрече примут участие ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова и генеральный директор компании «Митотех» Максим Скулачев, заместитель декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Фенюк, главный внештатный гериатр Минздрава России, директор РГНКЦ РНИМУ им Н.И.Пирогова Ольга Ткачева, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технический института Павел Волчков, вирусолог, д.м.н., профессор, вице-президент РАЕН, член президиума и академик-секретарь отделения вирусологии и прионных болезней РАЕН; академик, вице-президент Международной академии наук о природе и обществе; эксперт подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Минздрава России; академик Нью-Йоркской академии наук; руководитель отд. микробиологии латентных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

На встрече будут обсуждаться вопросы можно ли считать старение организма заболеванием, как можно с точки зрения науки преодолеть процесс старения, какие достижения есть сегодня у российских геронтологов, что нам ждать в ближайшие годы, почему органы человека могут иметь разный биологический возраст, иногда биологический возраст человека намного выше календарного, а бывает наоборот, как предотвратить преждевременное старение, что важнее остановить внутреннее или внешнее старение, возможно ли воздействие на весь организм, возможно ли изменить «генетический код» и устранить предрасположенность к некоторым наследственным заболеваниям, что такое «Ионы Скулачева», существуют ли лекарственные препараты на основе этих молекул, Как к ним относится мировая наука вообще и фармацевтика в частности, когда и от кого нам ждать «таблетку от старости», как относятся европейские и американские ученые к российским разработкам по борьбе со старением, в каком возрасте нужно начинать «вращать стрелки биологических часов в обратную сторону».