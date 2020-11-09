Бейрут, , 10:34 — REGNUM В сети появилось видео падения метеорита вблизи населенного пункта Аль-Талиль в Ливане.

Метеорит приземлился около прямо на плантации и вызвал возгорание. По словам специалистов, упавшее небесное тело может быть связано с метеорным потоком Леониды, радиант которых находится в созвездии Льва.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе над Токио и префектурой Канагава был замечен «чрезвычайно яркий» метеор. Объект вылетел из пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера.

Вероятно, часть метеорита, которая не успела сгореть в атмосфере, упала в Тихом океане неподалёку от полуострова Идзу или рядом с полуостровом Босо.

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