Москва, , 05:59 — REGNUM Одышка является тем наиболее тревожным симптомом, который может указывать на заболевание COVID-19 у человека, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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По его словам, этот признак может наблюдаться при нормальной температуре тела.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», — отметил специалист в интервью изданию «Лента.Ру».

Болибок подчеркнул, что учащенное дыхание возникает из-за развития дыхательной недостаточности. Он напомнил, что частота дыхания у здорового взрослого человека варьируется от 16 до 20 вдохов в минуту и измерять ее необходимо в состоянии покоя.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что самым распространённым симптомом COVID-19 является повышение температуры тела. Такое состояние прослеживается в 90% случаев заболевания. На усталость жалуются 40% пациентов с коронавирусной инфекцией, а на головную боль — 20%.

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