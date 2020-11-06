Тула, , 20:13 — REGNUM Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» создан в Тульской области в рамках национального проекта «Наука». 6 ноября губернатор Алексей Дюмин провел заседание наблюдательного совета НОЦ, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Заседание наблюдательного совета НОЦ «ТулаТЕХ» Управление пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор отметил, что планомерная и системная работа по созданию НОЦ велась в регионе на протяжении последних месяцев, в сентябре концепцию проекта одобрил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. На заседании обсуждалась программа деятельности НОЦ, которая будет включена в заявку региона для конкурса Минобрнауки России на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня.

«Основные положения программы будут формировать новый облик региона в промышленной и научно-образовательной сферах. Способствовать вкладу Тульской области в реализации поставленной президентом задачи по достижению технологического лидерства», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что вне зависимости от решения министерства науки и высшего образования России о выделении гранта программа деятельности НОЦ «ТулаТЕХ» будет реализовываться.

Первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев отметил, что создание НОЦ позволит соотнести запрос промышленных предприятий и возможности тульских вузов и научных центров для создания прикладных разработок, востребованных в том числе при реализации национальных проектов.

НОЦ будет работать по четырём направлениям, это вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез и экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 12 комплексных проектов и разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры и системы образования. Результатом работы центра должен стать рост темпов экономического развития региона, увеличение доли высокотехнологичной продукции, патентов на изобретения и доли молодых исследователей. В рамках мероприятий научно-образовательного центра в Тульской области до 2024 года планируется привлечь более 10 млрд внебюджетных средств, объем выполненных работ и услуг составит более 5 млрд рублей. Регион получит более трёх тысяч высокотехнологических рабочих мест, в задачи входит регистрация более 1,2 тыс. патентов и публикация более 14,5 тыс. научных трудов. Проректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Константин Подрезов отметил, что многие проекты, включенные в программу, не имеют аналогов в мире.

Кроме того, программа НОЦ предусматривает поддержку инфраструктурных проектов. Алексей Дюмин поручил проектному офису совместно с партнерами формировать предложения по переоснащению и модернизации инфраструктуры в рамках НОЦ.

На заседании руководители ведущих промышленных предприятий региона рассказали о своих проектах, включенных в программу, и перспективах сотрудничества. В частности. планируется развитие уже сложившихся связей региона с научными школами Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

На заседании был утверждён состав управляющего совета НОЦ «ТулаТЕХ». В него вошли представители всех заинтересованных компаний и университетов, чьи проекты стали частью программы.