Кемерово, , 09:17 — REGNUM В Кемеровской области учёные из Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали программу дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, в первые шесть месяцев после операции сохраняется высокий риск развития осложнений. Созданное приложение для смартфонов позволит специалистам контролировать состояние пациентов на расстоянии в ежедневном режиме. По словам руководителя проекта Светланы Помешкиной, это особенно актуально в период пандемии.

«В течение полугода приложение проходило тестирование. В нем приняли участие 200 добровольцев, средний возраст которых — 67 лет. У всех отмечена положительная динамика послеоперационного восстановления организма», — отметили в правительстве.

Читайте также: Учёные в Томске создали препарат для сверхточной диагностики рака желудка