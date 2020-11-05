Дубна, Московская область, , 16:34 — REGNUM В подмосковной Дубне начала работу лаборатория прототипирования энергетических накопителей. Об этом сообщило министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что в научном центре при государственном университете «Дубна» планируется производить «абсолютно новые материалы». Главная же задача исследований — отработать современные технологические решения и внедрять их в производство.

«В новой лаборатории студенты университета проводят исследования влияния микроструктуры электродов на характеристики литий-ионных аккумуляторов и получают новые материалы с использованием методики электроформования», — отмечено в сообщении.

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