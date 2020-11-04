Москва, , 17:12 — REGNUM Заложенность у пациентов ушей, которая также может встречаться при острой респираторной вирусной инфекции, является нетипичным признаком заболевания COVID-19. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости.

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По ее словам, у пациентов с COVID-19 данный симптом встречается не так уж и редко.

Пшеничная отметила, что исследование с участием 172 человек с COVID-19 провели ученые в Турции. Так, у 18% (31 человек) из них данный симптом встречался в легкой форме. В то же время, 12% пациентов с легкой формой COVID-19 отмечали жаловались на заложенность в ушах.

По ее словам, если появляются боли в ухе, а заложенность в течение нескольких дней не проходит, нужно обратиться к врачу.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что в настоящее время мир переживает критический этап пандемии SARS-CoV-2.

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