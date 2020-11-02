Архангельск, , 21:44 — REGNUM Производство алмазных пластин может стать главным технологическим проектом созданного в Архангельске научно-образовательного центра. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, идею открытия нового производства поддержал глава Министерства науки и высшего образования науки Валерий Фальков в ходе своего визита в Архангельск.

Напомним, в рамках национального проекта «Наука» в этом году будет отобрано пять проектов научно-образовательных центров для их последующей реализации. В конкурсе примет участие и архангельский проект. На создание НОЦ подано уже 30 заявок.

«Цель создания НОЦ — это реализация новых технологических проектов, и у САФУ уже есть прообраз такого проекта — возможное создание предприятия по синтезу монокристаллов алмаза и изготовлению монокристаллических алмазных пластин различного технологического назначения. Проекты, подобные этому, очень важны на рынке, в том числе, и потому, что позволяют создать новые рабочие места», — сказал Валерий Фальков.

Планируемый к созданию Арктический НОЦ будет объединять научные и образовательные организации, а также предприятия реального сектора экономики для реализации технологических проектов, которые позволят развивать региональную экономику.

Вместе с тем он добавил, что одним из основных критериев при отборе проектов в ходе конкурса станет объединение сразу нескольких регионов для реализации общих задач.

Как сообщало ИА REGNUM, создатели архангельского НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» провозгласили своей миссией объединение усилий прикладной и фундаментальной науки в сфере судостроения и судоходства, добычи полезных ископаемых, биоресурсов для развития экономики. НОЦ объединяет западный сектор Арктики: Архангельскую и Мурманскую области, НАО, Карелию и Коми.

На звание «арктического» НОЦ претендует и Якутск. Он берет под свое «крыло» Якутию, Чукотский автономный округ, Магаданскую область и Камчатский край. Предполагается, что исследования НОЦ будут направлены на изучение экологии и климата Арктики, промышленное освоение региона, инженерные сооружения, транспорт, энергетику и подготовку кадров.