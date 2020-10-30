Москва, , 15:00 — REGNUM На 12 ноября намечена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом 30 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.

«С целью начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», которые запланированы весной 2021 года, на 12 ноября 2020 года 22:35 мск запланирована очередная коррекция орбиты МКС», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, длительность корректирующего маневра составит 363,5 секунды и в результате него орбита МКС должна будет увеличиться на 1,1 км, что станет составлять около 419,43 км над поверхностью планеты Земля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее космонавт Сергей Рыжиков заявил, что возможной причиной появления трещины на МКС мог стать удар с внешней стороны.