Самара, , 10:10 — REGNUM Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» Самарской области (НОЦ) претендует на присвоение ему статуса мирового уровня. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра «Инженерия будущего». В режиме видеоконференции в нем приняли участие представители федеральных органов власти и главы регионов, которые стали инициаторами создания этого центра: Ульяновская, Пензенская, Самарская, Тамбовская области, а также Республика Мордовия.

Сообщается, что в соответствии с задачами по реализации национального проекта «Наука» до 2024 года в РФ должны быть созданы 15 научно-образовательных центров мирового уровня. При этом пять таких центов уже были созданы в прошлом году. В настоящее время дан старт конкурсу по отбору еще пяти. Именно поэтому к 9 ноября НОЦ «Инженерия будущего» подаст заявку для участия в федеральном конкурсе. При этом утверждение его программы работы является необходимым условием для подачи заявки. В эту программу вошли проекты по пяти направлениям: искусственный интеллект, сектора новых инженерных компетенций, двигательные и топливные системы нового поколения, аэрокосмос, умные транспортные системы.

После обсуждения все члены наблюдательного совета единогласно поддержали программу деятельности научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области в 2019 году поручил создать межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего», который стал центром притяжения промышленных предприятий и научных школ целого ряда субъектов РФ.

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