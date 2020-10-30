Мадрид, , 08:40 — REGNUM В начале лета текущего года, предположительно в Испании, появился новый вид коронавируса, который с тех пор широко распространился во многих европейских странах. Об этом 30 октября говорится в материале международной группы учёных, обнародованном на портале medrxiv.

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Уточняется, что новый штамм коронавируса, который получил название 20A. EU1, впервые был замечен в Испании в июне, а с июля встречается в данной стране с частотой выше 40%.

Также указывается, что за пределами Испании частота этого вида коронавируса увеличилась с очень низких значений от 15 июля до 40−70% в Швейцарии, Ирландии и Великобритании в сентябре. В то же время сообщается, что данный штамм распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции.

«В настоящее время неясно, распространяется ли этот вид из-за преимущества передачи вируса, или же высокая заболеваемость в Испании с последующим распространением среди туристов достаточна для объяснения быстрого роста (его заражаемостью) во многих странах», — отмечается в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире стало известно, что на данный момент общее число выявленных в мире носителей коронавируса составляет 45 018 354.