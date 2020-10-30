Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Источником распространения коронавируса SARS-CoV-2 чаще всего выступает ротовая полость, говорится в исследовании американских и британских учёных, опубликовавших научную работу на портале medRxiv.

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«Полость рта представляет собой надежное место для COVID-19 и способствует передаче вируса через слюну», — обобщили они полученные результаты.

Учёные отмечают, что вирус проникает в полость слюнных желез, где воспроизводится. Кроме того, после проглатывания слюны коронавирус сразу попадает в желудочно-кишечный тракт. При этом слюна становится ключевым источником передачи коронавируса — при кашле, чихании или разговоре.

Ранее российский вирусолог сообщил, что обычный грипп в сочетании с заболеванием COVID-19 может представлять серьёзную угрозу для пациента.

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