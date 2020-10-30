Нью-Йорк, США, , 05:11 — REGNUM У заболевших COVID-19 может появляться необычный симптом — воспаление на пальцах ног, похожее на обморожение. К таким выводам пришли учёные Американской академии дерматологии, пишет 29 октября газета Telegraph.

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В соответствии с проведённым исследованием, выявленный симптом проявляется нечасто, а в большинстве случаев — в лёгкой форме.

Так, из числа пациентов, зарегистрированных в Международном COVID-19 дерматологическом регистре, только у половины пациентов наблюдалось воспаление стоп в различной форме и около 16% из них были госпитализированы.

Симптом проявляется в раздражении на пальцах ног при котором они сильно краснеют. Он присутствует от одной до четырёх недель — в период, соответствующий длительности болезни.

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