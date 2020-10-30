Москва, , 04:38 — REGNUM Видеоконференция «Военная теория А. В. Суворова, актуальность «суворовских» принципов и практика их применения в современных военных конфликтах» прошла 29 октября в Военной академии Генштаба Вооружённых Сил (ВС) России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Организатором видеоконференции стал научно-исследовательский институт военной истории. Возглавлял мероприятие начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В своём выступлении глава Генштаба подвёл итоги проведения мероприятий военно-научного, информационно-просветительского, мемориально-культурного, спортивного и экспозиционно-выставочного характера, посвящённых 290-летию со дня рождения генералиссимуса А. В. Суворова, в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, в военных образовательных и научно-исследовательских организациях.

Свои доклады участникам видеоконференции представили заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник А. В. Картаполов, командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник А. А. Журавлёв, начальник Военной академии Генштаба генерал-полковник В. Б. Зарудницкий, ВРИО начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майор А. В. Перязев, ведущие специалисты академии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области торжественно открыли памятник великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Бронзовый монумент высотой около четырёх метров был установлен на территории его родового имения, подаренного Петром I.

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