Симферополь, , 11:47 — REGNUM Производство оливкового масла первого холодного отжима на собственном оборудовании из урожая, собранного в Форосе, получили в Крымском федеральном университете, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза 29 октября. Урожай оливок был получен на участке вуза.

Для отжима оливкового масла вуз приобрёл специализированное итальянское оборудование стоимостью более 3,5 млн рублей. Линия рассчитана на переработку около тонны сырья в день, выход масла составляет 10−15%.

«Мы запустили тестовую партию оливок, из которой получили масло первого холодного отжима. Эксперимент с новым оборудованием прошёл удачно. Ждём следующую партию», — рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Свойства полученного оливкового масла — кислотность, йодное число, количество антиоксидантов и содержание разнообразных компонентов — изучат учёные Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева. Крымскому маслу предстоит выдержать сравнение с с оливковым маслом из заграничного материала, но полученного на оборудовании вуза, и маслом, которое продаётся в магазинах.

Впервые специалисты Крымского федерального университета получили оливковое масло из собственного урожая осенью 2019 года. Летом 2020 года в вузе начали заготавливать посадочный материал оливы и запустили строительство теплицы площадью 0,75 га в с. Маленькое Симферопольского района.