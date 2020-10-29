Самара, , 11:33 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты используют для поиска древних захоронений в Самарской области. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Самарского университета.

Беспилотник (сс) Lars_Nissen_Photoart

По сообщению пресс-службы вуза, беспилотники используют при археологических раскопках в курганно-грунтовом могильнике около села Малая Рязань в Ставропольском районе, организованных в рамках международного проекта «Ранние мадьяры на Волге».

Ученые исследуют предполагаемый район раскопок при помощи тепловизора, лидара и гиперспектрометра, которые были установленных на беспилотных летательных аппаратах.

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