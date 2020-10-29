Пекин, , 02:48 — REGNUM Исследователи показали, что некоторые тропические виды животных, обитающие на малых высотах, 5200 лет назад жили в высокогорных северо-восточных районах Тибетского нагорья, сообщает агентство Синьхуа.

Дикие полорогие животные ранее были важной добычей хищников и человека, обитающих на нагорье, где охота являлась важнейшей стратегией выживания людей вплоть до позднего Неолитического периода.

Исследователи из Университета Ланчжоу при Северо-западном университете лесничества и сельского хозяйства, Китайской академии наук, Университета культурных реликвий провинции Ганьсу и Национального исторического музея Великобритании применили анализ древних ДНК к фрагментированным образцам быков и носорогов возрастом 5200 лет, которые были обнаружены на неолитическом месте раскопок в северо-восточной части Тибетского нагорья.

Они показали, что современные тропические гауры, крупные дикие быки, жили в пределах ареала, который простирался на север до границ северо-восточного Тибетского нагорья в период позднего неолита, от 29 до 34 градусов северной широты.

Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале PNAS, высокие летние температуры в позднем неолите, возможно, заставили тропических животных переместиться на северо-восток Тибетского нагорья.

Эти перемещения обогатили разнообразие местной дикой природы, обеспечив обильные охотничьи ресурсы для людей.

Примерно 5000−4000 лет назад тропические виды дикой природы, такие как гаур, начали сокращаться в численности из-за изменений климата и деятельности человека. Сейчас гаур — вымирающий вид.