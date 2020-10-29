Тирана, , 00:34 — REGNUM В среду, 28 октября, в результате обследования 1397 образцов в Албании было выявлено ещё 311 случаев заражения коронавирусом. 85 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 20 004 случая заражения коронавирусом. 10 893 человека уже излечились от COVID-19. 493 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 8 618 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 289 пациентов.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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