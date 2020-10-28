Вашингтон, , 13:43 — REGNUM «Огромный» риф, высотой около 500 метров, был обнаружен на Большом Барьерном рифе Австралии, сообщает 27 октября CNN.

Этот отдельно стающий риф обнаружен в водах у побережья Северного Квинсленда во время экспедиции на борту исследовательского судна Falkor. О новом открытии, подобного которому не было на протяжении 120 лет, заявила 27 октября океанографическая организация Schmidt Ocean Institute.

Риф был впервые обнаружен 20 октября, когда ученые завершили подводное картирование морского дна северной части Большого Барьерного рифа. Благодаря своей высоте в полкилометра он выше, чем Эмпайр-стейт-билдинг (381 метр до верхнего этажа), Сиднейская башня (305 метров) и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре (451,9 метра).

По словам главы экспедиции Робина Бимана, он был «удивлен» открытием.

«Создать не только трехмерную карту рифа, но своими глазами увидеть это открытие с помощью батискафа SuBastian — просто невероятно», — отметил он.

Напомним, Большой Барьерный риф, крупнейший коралловый риф в мире, занимает площадь почти 340 тыс. квадратных километров. На нем обитает более чем 1,5 тыс. видов рыб, 411 видов твердых кораллов и десятков видов других животных.