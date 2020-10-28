Владивосток, , 08:12 — REGNUM На острове Русский во Владивостоке были найдены останки, как предполагается, ихтиозавра. Об этом 28 октября рассказал руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский, его слова приводит РИА Новости.

При этом ранее участники образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» сообщили в соцсети Facebook, что в ходе прогулки по острову Русский ими была обнаружена расколотая из-за тайфуна «Майсак» каменная плитаа, где они увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Затем ученые, к которым обратились участники проекта, подтвердили, что это останки древних рептилий.

«Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка», — заявил Болотский, который приехал из Благовещенска во Владивосток для исследования данной находки.

Также ученый уточнил, что части древних обитателей нашей планеты находили на территории от Магадана до юга Приморья, однако «это был очень фрагментарный материал», в данном случае он, как отметил Болотский, является более-менее полным, к тому же часть его находится в породе.

«Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета — череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад», — сказал ученый, не исключив, что голова также могла сохраниться в породе.

Также Болотский указал, что найденный на острове Русский в 2014 году ихтиозавр не был активным хищником и дробил раковины двустворчатых моллюсков, для чего у него была приспособленная для этого зубная система.

«Это вторая полная находка. По ребрам и позвоночному столбу пока сложно сказать, какая (зубная) система была у этого экземпляра», — отметил ученый и добавил, что часть породы с данной находкой уже извлечена и этот материал доставлен для дальнейших исследований в Приморский океанариум.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая стало известно, что палеонтологи впервые обнаружили окаменелости организма, жившего в меловом периоде, — морской звезды возрастом более 60 млн лет.