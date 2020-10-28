Москва, , 05:15 — REGNUM Некоторые люди обладают способностью не заражаться коронавирусом даже при многократном контакте с инфицированными, сообщил 27 октября директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян на форуме «Здоровое общество 2020».

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«Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями», — сказал он.

По словам академика, сегодня до конца не определён механизм такой устойчивости. Вместе с тем, пояснил Тотолян, феномен не объясняется соблюдением строгих ограничений, например, использованием средств индивидуальной защиты.

Ранее американские исследователи сообщали, что в мире есть люди, которые обладают толерантностью к коронавирусной инфекции, что позволяет им переносить SARS-CoV-2 бессимптомно.

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