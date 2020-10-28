Гавана, , 00:57 — REGNUM Новую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которую разработали кубинские специалисты, зарегистрировали на Кубе, сообщает Agencia Cubana de Noticias.

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Вскоре в стране начнутся клинические испытания этого препарата, получившего название Soberana 02 («Суверенная 02»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на Кубе начали исследования вакцины против коронавируса под названием Soberana 01. Для участия в испытания набрали 676 добровольцев. Работы по изучению препарата должны быть завершены к январю 2021 года.

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