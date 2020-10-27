Вашингтон, , 22:52 — REGNUM NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали договор о сотрудничестве в рамках проекта по созданию окололунной станции Gateway, сообщает 27 октября аэрокосмическое агентство США.

Отмечено, что соглашение распространяется на всю программу Artemis, направленную на высадку астронавтов на поверхность Луны в 2024 году.

ЕКА возьмет на себя создание обитаемых и дозаправочных модулей, а также систему связи орбитальной станции с поверхностью Луны.

Кроме того, ЕКА предоставит для полетов по программе Artemis два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion.

Представители NASA отмечают, что «это соглашение — важный элемент усилий США по расширению международного партнерства в систематическом исследовании Луны и отработке технологий, необходимых для будущего полета человека на Марс».

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