Лондон, , 08:46 — REGNUM Иммунный ответ больных COVID-19 аналогичен реакции организма на грипп или ОРВИ. Об этом 27 октября пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование ученых Имперского колледжа Лондона.

Британские исследователи на протяжении пяти месяцев следили за изменением количества антител у 365 тыс. человек. Снижение антител выявлено во всех возрастных группах. При бессимптомном протекании болезни антитела исчезали быстрее всего.

По данным исследования, число человек с антителами в Великобритании уменьшилось с июня по сентябрь с 6% до 4,4%. Ученые отмечают, что полученные данные подтверждают риск повторного заражения при снижении антител.

Отметим, по состоянию на 26 октября в Великобритании выявили 894 тыс. случая заражения коронавирусом, в том числе 20 890 — за 25 октября. Число смертей достигло 45 тыс.

Читайте также: В Британии число случаев заражения коронавирусом подошло к 900 тыс