Шанхай, Китай, , 04:30 — REGNUM Китайский морской музей Шанхая получил в дар 100 частей древней керамики с торгового судна Tek Sing, затонувшего во времена правления династии Цин (1644−1911), сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Огромный корабль, груженый шелком и керамикой из Китая затонул в водах Индонезии в 1822 году и был поднят на поверхность в 1999 году. Все артефакты, находившиеся в нем, были выставлены на аукцион.

Частная китайская фирма Waterside Culture Group передавшая керамические изделия, произведенные в печах Дэхуа провинции Фуцзянь на востоке страны, скупила более 100 тыс. единиц артефактов в Великобритании еще в 2018 году.

Это одно из крупнейших единоразовых пожертвований, которые когда-либо получал музей. По словам экспертов, переданные артефакты несут высокую научную, исследовательскую и культурную ценность.