Москва, , 16:30 — REGNUM Премия правительства России по науке и технике за 2020 год будет вручена научно-инженерным специалистам, создавшим ядерную силовую установку и обеспечившим малозаметность атомных подводных ракетоносцев проекта «Ясень», которые первыми получат на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Об этом 26 октября сообщает официальный сайт правовой информации.

Подробности отмеченных наградами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не приводятся, указано лишь то, что они «обеспечивают безопасность, надежность и скрытность» атомных подводных лодок.

Премию правительства РФ получил научно-конструкторский коллектив, возглавляемый генеральным конструктором «ОКБМ Африкантов» (входящего в госкорпорацию «Росатом») Дмитрием Зверевым. Полный список лауреатов правительственной премии опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевые атомные субмарины проекта «Ясень-М» (885М) водоизмещением 13 800 тонн, способны погружаться на глубину до 520 метров и развивать подводную скорость в 31 узел. Субмарины вооружены морскими минами, торпедами, а, а также крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Субмарины проекта «Ясень» планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые недавно прошли испытания на боевых кораблях ВМФ России.

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