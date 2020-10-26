Пекин, , 06:00 — REGNUM Посадочный модуль и ровер китайского лунного зонда «Чанъэ-4» перешли в режим сна в связи с началом лунной ночи после активной работы в течение 23-го лунного дня, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

По данным Центра лунных исследований и космических программ при Национальной космической администрации Китая, посадочный модуль перешел в режим сна в 21:40 по Пекину 23 октября, а лунный ровер «Юйту-2» — в 12:00 того же дня, как и планировалось.

Лунный день равен 14 земных, в то время как лунная ночь равна по продолжительности лунному дню. «Чанъэ-4» переходит в режим сна каждую лунную ночь с целью экономии энергии. Он находится на обратной стороне Луны уже 660 земных дней, а ровер прошел за это время 565,9 метра.

За время 23-го лунного дня «Юйту-2» дошел до зоны ударного кратера. По пути к месту назначения спектрометр ближнего инфракрасного диапазона на луноходе обнаружил скалу диаметром около 30 см. Исследовательская группа анализирует переданные данные.

Зонд «Чанъэ-4» был запущен 8 декабря 2018 года и совершил успешную посадку в кратере Фон Карман в Бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.