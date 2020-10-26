Пекин, , 03:11 — REGNUM Артефакты, раскопанные на месте археологических находок времен династии Шан (около 1600−1046 до н.э.), были представлены на выставке в Национальном музее Китая в Пекине, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Это первая крупная общественная выставка артефактов, найденных на месте раскопок Цзювутоу в провинции Шаньси на севре Китая. Более 170 предметов и объектов, включая жертвенные сосуды и емкости для спиртных напитков, были представлены на выставке, наряду с фотографиями и видео, демонстрирующими процесс раскопок.

Раскопки на месте Цзювутоу явили серьезный прорыв в археологических исследованиях династии Шан, благодаря чему сотни артефактов, включая изделия из бронзы, керамики и нефрита, были раскопаны.