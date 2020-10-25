Лондон, , 13:21 — REGNUM Исследование учёных из Имперского колледжа Лондона показало, что у людей, перенесших COVID-19, наблюдается снижение когнитивных способностей. Препринт с описанием результатов исследования доступен в архиве medRxiv.

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Группа учёных под руководством Адама Хэмпшира из Имперского колледжа Лондона использовала для этого исследования данные о когнитивных способностях, собранные в ходе обширного тестирования Great British Intelligence Test. Исследователи проанализировали результаты тестов более 84 тысяч британцев.

Анализ показал, что среди людей, перенесших заболевание инфекцией COVID-19, наблюдается существенное снижение уровня когнитивных способностей. Эта связь прослеживалась как для тех, кто перенёс болезнь в тяжёлой форме, так и для пациентов с лёгкой формой течения заболевания.

Отметим, что результаты исследования представлены в формате препринта, то есть до публикации в научном журнале. Следовательно, эти данные не были проверены независимыми экспертами или редакторами научных изданий.