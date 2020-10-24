Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Американский космический аппарат OSIRIS-Rex провёл забор грунта с поверхности астероида Бенну. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Автоматическая станция OSIRIS-Rex прибыла к астероиду Бенну в конце 2018 года. 20 октября 2020 года состоялся кульминационный этап миссии — забор пробы грунта с поверхности астероида.

Двумя днями позже специалисты NASA получили данные, подтверждающие, что операция была проведена успешно — модуль забрал не менее планируемых 60 граммов грунта. После забора грунта часть материала начала просачиваться через непрочно закрывшиеся створки прибора TAGSAM, использующегося для выполнения этой операции. В связи с этим инцидентом в NASA решили отложить планировавшиеся дополнительные манипуляции и сосредоточиться на упаковывании пробы грунта в специальную капсулу.

Планируется, что образцы пробы грунта с поверхности астероида Бенну будут возвращены на Землю в сентябре 2023 года. Учёные считают, что в прошлом Бенну являлся частью более крупного астрономического тела. Предполагается, что в составе астероида может содержаться вещество, сохранившееся со времён начала формирования Солнечной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году специалисты миссии OSIRIS-Rex при участии 3500 добровольцев составили подробную карту поверхности астероида Бенну для выбора оптимального места забора пробы грунта.

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