Москва, , 13:21 — REGNUM Извинения от Американского геофизического союза (AGU) перед учёными из Института прикладной физики Российской академии наук вызвали бурное обсуждение в сети. Граждане оставили комментарии 24 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

По мнению ряда пользователей, в AGU попросту ошиблись. Граждане уверены, что какие-либо санкции, которые вводятся против отдельных представителей российской политики, не могут стать причиной для запрета статьи от обычных, но талантливых учёных из России.

«Против правительства России разве есть санкции? Это American Geophysical Union ошибся — пусть внимательнее в список смотрят. Ни правительства России, ни ИПФ РАН в этом списке нет», — пишет пользователь под псевдонимом «Отечественник».

Некоторые комментаторы указали на то, что в данном случае пострадал только Американский геофизический союз, на ресурсах которого не было опубликовано ценное исследование. Сами же учёные, уверены люди, ничего не потеряли.

«То, что все научные статьи отслеживаются общеизвестно. Публикуй их хоть где, заинтересованные всегда найдут публикацию, если она достойна внимания. А то, что не опубликовали значит, что просто затратят больше времени, чем то время, когда им принесли публикацию прямо на тарелочке с голубой каёмочкой. Это их косяк, нельзя отталкивать руки несущие информацию, вот «наши» и обиделись, но те быстро исправились», — считает Николай О.

Отдельные граждане призвали российских учёных игнорировать взаимодействие со своими зарубежными коллегами. По их мнению, в то время как США и им подобные вводят против России новые санкции, не стоит предоставлять их учёным сообществам результаты своих трудов.

«Болт забить на все эти американские общества. И зачем перед ними пресмыкаться, пытаясь опубликовать свои научные достижения? Неужели только для того, чтобы в годовом отчёте указать о зарубежной публикации?» — задаётся вопросом Виктор.

Но другие отметили тот факт, что для российских представителей науки крайне важно иметь цитируемость в зарубежных изданиях. Таким образом устроена система признания того или иного материала авторитетным.

«Эти доклады публикуют только ради баллов для рейтинга, для своих степеней. Соответственно, идут выплаты и пр. Хороша наука, которая своих учёных признает только тогда, когда их признают иностранцы. Это было настроено еще при Екатерине Великой», — поделился мнением Robert S.

Напомним, 24 октября стало известно, что Американский геофизический союз принёс извинения ученым из Института прикладной физики Российской академии наук.