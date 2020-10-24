Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге разрабатывают свою вакцину от коронавирусной инфекции, которая будет применяться закапыванием или распылением в нос.

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«Вакцина, которую разрабатывают ученые НИИ гриппа, предполагает интраназальное применение — то есть в виде капель или спрея в нос», — сообщили агентству ТАСС 24 октября в НИИ гриппа.

Напомним, две первые вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, предполагают внутримышечные инъекции.

Свою вакцину НИИ гриппа разрабатывает на основе вируса гриппа. Ослабленная версия этого вируса станет вектором для доставки белков коронавируса, в ответ на которые должен последовать иммунный ответ. При этом не исключено, что вакцина одновременно будет защищать человека и от гриппа.

Испытания вакцины на добровольцах в НИИ гриппа планируют начать в 2021 году .