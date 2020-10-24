Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Американский геофизический союз (American Geophysical Union — AGU) принес официальные извинения российским учёным, статья которых не была принята этой организацией к рассмотрению из-за американских санкций против России. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что AGU не принял к рассмотрению для публикации статью российских ученых. Отказ был мотивирован тем, что статья «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством» является следствием научных работ, финансируемых правительством России и министерством науки и высшего образования как части правительства России.

Однако позднее в AGU заявили, что тщательно рассмотрели процесс, через который прошла рукопись статьи, и определили, что была допущена ошибка.

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — заявили в американской организации.

Российским ученым из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН), которым ранее было отказано в публикации, AGU предлагает подать повторную заявку.

Отметим, что под эгидой AGU выпускается журнал Geophysical Research Letters, а также серия журналов Journal of Geophysical Research. Это главные высокорейтинговые журналы в области геофизики в мире.