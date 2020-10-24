Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Эксперты американского геофизического союза (AGU) признали, что статья российских учёных не была принята к рассмотрению по ошибке, и извинились, говорится в распространённом 23 октября заявлении организации.

«Мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — прокомментировали ситуацию в союзе.

Отмечается, что российских учёных пригласили повторно подать заявку в союз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что AGU отклонил заявку на публикацию в журнале Geophysical Research Letters статьи «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством».

Свой отказ в американском союзе мотивировали «невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ».

Читайте также: Российский посол отверг санкции США против ЦНИИ химии и механики

Читайте ранее в этом сюжете: Статью учёных из России отказались печатать в США из-за санкций