Вашингтон, 24 октября 2020, 07:33 — REGNUM Эксперты американского геофизического союза (AGU) признали, что статья российских учёных не была принята к рассмотрению по ошибке, и извинились, говорится в распространённом 23 октября заявлении организации.
«Мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — прокомментировали ситуацию в союзе.
Отмечается, что российских учёных пригласили повторно подать заявку в союз.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что AGU отклонил заявку на публикацию в журнале Geophysical Research Letters статьи «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством».
Свой отказ в американском союзе мотивировали «невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ».
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