Тегеран, , 10:07 — REGNUM Согласно американскому новостному рейтингу, Тегеранский университет занял 387-е место в списке лучших ВУЗов мира. Институты ранжируются в соответствии с их успеваемостью по набору общепринятых образцовых показателей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 октября.

В соответствии с рейтингом, Тегеранский университет занимает 387-е место среди лучших мировых образовательных учреждений, 58-е-в рейтинге лучших университетов Азии, а также первое место в рейтинге ВУЗов страны.

Соответственно, институты из США и более чем 80 других стран были ранжированы на основе 13 показателей, которые измеряют эффективность академических исследований, а также глобальную и региональную репутацию. Студенты могут использовать данный рейтинг для изучения альтернатив получения высшего образования, существующих за пределами их собственных стран.

Седьмой ежегодный рейтинг лучших мировых университетов в докладе «US News and World Report» был подготовлен для того, чтобы дать представление о том, какое место университеты занимают в глобальном масштабе.