Тегеран, , 10:23 — REGNUM Международный совет по крупным электрическим системам (CIGRE) вручил престижную награду под названием Fellow CIGRE иранскому профессору Масуду Фарзане Дехкорди. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 октября.

Профессор Университета Шикутими (Квебек, Канада) Масуд Фарзане Дехкорди получил эту награду за свой ценный вклад и выдающуюся роль в исследовательских мероприятиях международной организации. Сообщается, что на сегодняшний день только 20 человек со всего мира были удостоены награды.

Официальное объявление о вручении премии доктору Фарзане было сделано на открытии Конгресса организации, проходившего в Париже с 24 августа по 3 сентября 2020 года с участием более 2000 экспертов со всего мира.

CIGRE — это организация из 90 стран, продвигающая электроэнергетические технологии по всему миру. Данная организация была основан в Париже (Франция) в 1921 году.