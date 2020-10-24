Лондон, , 04:21 — REGNUM Пациенты, переболевшие COVID-19, демонстрируют в дальнейшем снижение когнитивных функций, в частности, им становится труднее решать задачи, требующие умственных усилий. К таким выводам пришли нейрофизиологи из Великобритании, которые провели исследование в рамках проекта Great British Intelligence Test.

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«После болезни люди начинают хуже понимать текст и смысл слов. А также плохо решать задачи», — сообщили учёные.

В ходе исследования они протестировали более 84 тыс. человек, в том числе группу жителей, которые тяжело перенесли инфекцию. Выяснилось, что нарушения когнитивных функций были более заметны у тех пациентов, которых во время болезни госпитализировали и которым понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ.

Отмечается, что выводам британских учёных предстоит пройти экспертную оценку научного сообщества.

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