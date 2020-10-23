Москва, , 19:11 — REGNUM Обычные для теплых и умеренных широт комары-пискуны появились в Антарктиде на острове Кинг-Джордж, сообщил 23 октября руководитель Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков в интервью агентству «Интерфакс».

По его словам, ранее в Антарктиде комары не встречались, это явление еще только предстоит изучить.

«На острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, в том числе российская станция «Беллинсгаузен», некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором — там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом плюс три, зимой — минус пять, климат мягкий», — цитирует слова Клепикова «Интерфакс».

"Такой проблемы раньше в Антарктиде не было. Для ученых это необычная научно-прикладная работа, проект по изучению ситуации стартовал только в этом сезоне, проблема еще решается», — пояснил он.

Проблему будут исследовать на всех станциях острова по инициативе Совета управляющих национальных антарктических программ. Для этого уже созданы специальные ловушки для комаров.

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