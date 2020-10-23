Москва, , 18:15 — REGNUM Российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК), доставляемый к Луне сверхтяжелой ракетой нового поколения, сможет вмещать экипажи до четырех человек, следует из материалов Роскосмоса, опубликованных 23 октября на официальном сайте госзакупок.

Лунный комплекс должен обеспечить длительность полета от 14 суток и более.

«На этапе технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком должен быть выпущен НТО по ЛВПК, обеспечивающему выполнение пилотируемых экспедиций экипажем из четырех человек и длительностью не менее 14 суток», — указано в документе госкорпорации.

Кроме того, на сайте госзакупок сообщается о планах разработки технического проекта ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» в 2020—2021 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты. Её первый запуск запланирован на 2028 год.

По некоторым данным, сверхтяжелая ракета «Енисей» должна обладать способностью доставлять к Луне не менее 27 тонн груза.

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