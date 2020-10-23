Москва, , 17:56 — REGNUM Пять золотых медалей завоевали российские школьники на 14-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, сообщили 23 октября на сайте мероприятия.

«С учётом завоёванных медалей Россия заняла первое место в неофициальном командном зачёте», — сообщили в Министерстве.

Обладателями золотых медалей стали Иван Харичкин и Артём Гордеев из Санкт-Петербурга (физико-математический лицей № 239), Алексей Кадыков из Москвы (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства) и ещё два москвича Сергей Рева и Руслан Сапаев (лицей «Вторая школа»).

Добавим, что в этом году международная олимпиада по астрономии и астрофизике впервые проходила дистанционно — из-за пандемии коронавируса. Мероприятие, в котором участвовали команды из 38 стран, длилось с 25 сентября до 12 октября. Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проводится с 2007 года.

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