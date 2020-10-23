Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Более 20% петербургских клиентов сети частных лабораторий «Инвитро», сдавших в течение года анализ на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2, имеют такие антитела в своем организме. Это может защитить людей от заражения коронавирусной инфекцией и помочь скорейшей выработке коллективного иммунитета.

Пассажиры в метро в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако распространять полученные данные на всю городскую популяцию нельзя, потому что сдать анализы приходят не все подряд, а те, кто имеет повод интересоваться наличием антител, к тому же тестирование стоит денег.

По данным «Инвитро», начиная с 18 мая, когда компания запустила тестирование на наличие антител, были исследованы анализы 72 424 человек в Петербурге. Антитела были найдены у 21,1% протестированных. При этом доля положительных анализов в октябре примерно на 2% выше средней цифры за весь период пандемии.

Речь идет только о тех, кто самостоятельно выразил желание сдать тест на наличие антител к коронавирусу в частной медицинской лаборатории, имеющей соответствующую аккредитацию. В компании подчеркивают, что не претендуют на глубокое научное эпидемиологическое исследование, а лишь показывают ситуацию «как она есть». Пока нет ответа на вопрос о том, как долго у перенесших COVID-19 сохраняются антитела, препятствующие повторному заражению.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование распространенности SARS-CoV-2 среди жителей Санкт-Петербурга проводилось с 17 июля по 12 августа учеными Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудниками клиники «Скандинавия» и лаборатории Genetico. Согласно полученным данным, к середине августа 2020 года доля петербуржцев с антителами составляла всего от 10 до 13 процентов.

Ранее в НИИ им. Пастера в Петербурге заявляли, что до 26% жителей города имеют антитела к коронавирусу. В Европейском университете в связи с этим отмечали, что данный результат завышен, поскольку тест в исследовании НИИ сдавали не случайным образом приглашенные люди, а добровольцы.

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