Бахчисарай, Крым, , 11:57 — REGNUM Древний неразграбленный склеп обнаружили археологи на юго-западе полуострова Крым. Об этом директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал 23 октбяря РИА Новости.

Склеп нашла экспедиция, которая работает на могильнике Сувлу-Кая. Это античный некрополь в северо-восточной части Бахчисарая, датируемый III—V веками н. э.

«По предварительной информации, у них очень интересный неограбленный склеп, с большим количеством посуды», — уточнил Майко.

В ближайшее время учёные могут получить «очень интересные» результаты, добавил он.

Читайте также: В Крыму обнаружили главную площадь средневекового города

А также: Украина потребовала прекратить археологические раскопки в Крыму