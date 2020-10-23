Токио, , 09:30 — REGNUM Программа набора астронавтов для участия в американском проекте освоения Луны Artemis стартовала в Японии. Об этом японский министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда объявил в ходе пресс-конференции в Токио.

Он подчеркнул важность участия в проекте японских исследователей. Государство поддержит набор достойных кандидатов, добавил министр.

На сегодняшний день японский отряд астронавтов состоит из семи человек, средний возраст которых 51 год. Правительство страны хочет набрать более молодых астронавтов для участия в полётах на Луну, которые запланированы на вторую половину 2020-х годов. Конкурс начнут осенью 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проект NASA Artemis включает три этапа: непилотируемый и пилотируемый полёты вокруг Луны, а также высадку астронавтов. Третий этап намечен на 2024 год.

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