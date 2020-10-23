Киев, , 08:15 — REGNUM Потеря обоняния и чувства вкуса являются главным симптомами заболевания COVID-19, что позволяет быстро и точно определить инфицирован ли человек, сообщил в своем Telegram-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский.

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"Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия», — написал эксперт.

Комаровский отметил, что у пациентов с гриппом также иногда пропадает обоняние, но это происходит из-за заложенности носа, а при коронавирусной инфекции насморка почти нет.

При этом врач объяснил, что причиной таких процессов при COVID-19 является подражание нервных клеток, которые воспринимают вкус и запах, что является обратимым при выздоровлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что определить заражение коронавирусом у человека можно обнаружить, если у него пропало обоняние или чувство вкуса.

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