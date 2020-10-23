Москва, , 07:50 — REGNUM Риск заражения новым коронавирусом может быть снижен через использование зимних перчаток, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

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Вместе с тем ученый признал, что полностью роль этих средств защиты оценить сложно, поскольку передача SARS-CoV-2 контактным путем еще плохо изучена.

«Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения. Второе: перчатки не работают, если в них чесать нос. И третье, действительно, эффективность контактного пути настолько непонятна и роль перчаток тоже настолько трудно оценить, что, по крайней мере, я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование», — отменил Лукашев, слова которого цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что для защиты от коронавируса лучше использовать антисептики, а не перчатки.

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