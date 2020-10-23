Новосибирск, , 05:33 — REGNUM Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) разработали прототип необычного сверхпроводящего эллиптического ондулятора. Этот вид магнитов будет использоваться на экспериментальных станциях Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в ИЯФ СО РАН.

В Институте уточнили, что ондулятор — это устройство с периодическим магнитным полем, генерирующее когерентное ондуляторное излучение в синхротроне. От качества магнитного поля в ондуляторе зависит качество излучения, которое получат пользователи на экспериментальных станциях, а значит, и результаты их исследований.

Напомним, что проект ЦКП «СКИФ» создается в рамках нацпроекта «Наука» для реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России. Центр коллективного пользования будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 году. Это позволит начать научные исследования уже 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд руб.