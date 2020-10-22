Пекин, , 20:28 — REGNUM Министерство промышленности и информатизации КНР выражает удовлетворение результатами, достигнутыми страной в развитии сетей поколения 5G. Об этом 22 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное высокопоставленным представителем министерства Вэнь Ку на пресс-конференции в Пекине.

В стране действуют более 690 тыс. базовых станций данного высокотехнологичного стандарта; причем более 500 тыс. из них построены в текущем году. Объем поставок мобильных телефонов с поддержкой сетей 5G с января по сентябрь достиг 108 млн единиц. Отмечается, что 160 млн штук достигло количество подключенных к сети оконечных устройств.

Министерство подчеркивает, что сети 5G пользуются в Китае все возрастающим спросом.