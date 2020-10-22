Архангельск, , 17:30 — REGNUM В Архангельске завершили строительство корпуса для Федерального центра изучения Арктики. До сих пор ученые Центра работали в разных зданиях.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в новом четырехэтажном здании будут располагаться десятки лабораторий, музей и даже ботанический сад.

По словам младшего научного сотрудника Российского музея центров биоразнообразия Виталия Спицына, на базе ботанического сада можно проводить уникальные исследования, которые не имеют аналогов в России. Например, речь идет об изучении жизненного цикла насекомых.

«Новое здание дает возможность ученым трудиться в лабораториях, которые изначально были спроектированы под нужды исследователей, — рассказал директор Федерального исследовательского центра Иван Болотов. — Здесь предполагается разместить лаборатории четырех институтов Российской академии наук, где будут работать более ста ученых».

Напомним, центр был создан в 2016 году, его главными направлениями являются изучение вопросов адаптации человека к условиям Арктики.