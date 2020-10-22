Архангельск, 22 октября 2020, 17:30 — REGNUM В Архангельске завершили строительство корпуса для Федерального центра изучения Арктики. До сих пор ученые Центра работали в разных зданиях.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в новом четырехэтажном здании будут располагаться десятки лабораторий, музей и даже ботанический сад.
По словам младшего научного сотрудника Российского музея центров биоразнообразия Виталия Спицына, на базе ботанического сада можно проводить уникальные исследования, которые не имеют аналогов в России. Например, речь идет об изучении жизненного цикла насекомых.
Напомним, центр был создан в 2016 году, его главными направлениями являются изучение вопросов адаптации человека к условиям Арктики.