Стокгольм, , 20:37 — REGNUM Весной этого года Швеция выделялась на фоне других европейских стран — ее многократно обвиняли в попытке добиться «коллективного иммунитета» к новому коронавирусу. Однако и сейчас ученые продолжают спорить, является такая стратегия в условиях пандемии коронавируса выигрышной. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Тысячи ученых уже подписали «Декларацию Грейт-Баррингтона», в которой правительства стран мира призывают не вводить жесткий карантин. Они считают, что те, у кого нет такого высокого риска серьезно заболеть COVID-19, должны вернуться к нормальной жизни, с целью формирования коллективного иммунитета до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина.

Однако спустя некоторое время научный журнал «Ланцет» опубликовал «Меморандум Джона Сноу». Подписанты заявляют, что разрешение коронавирусу распространяться в группах с меньшим риском в конечном итоге приведет к увеличению заболеваемости и смертности среди всего населения. Меры по сокращению уровня распространения инфекции должны приниматься на широком фронте, а пагубные последствия должны контролироваться с помощью различных видов материальной поддержки.

Однако в конечном итоге вопрос не в том, какая петиция наберет больше подписей, а в эффективности тех решений, которые принимают правительства, отмечается в статье.

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